Το φετινό Eurobasket ήταν ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, καθώς ομάδες – «μεγαθήρια», όπως η Σερβία ή αν θέλετε και η Γαλλία έμειναν εκτός πρόωρα, ενώ η Εθνική Ομάδα, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου, αποκάλυψε ότι θυμάται ελάχιστα πράγματα από το 2009, δηλαδή την εποχή που ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νίκος Ζήσης, ο Νικ Καλάθης και τα υπόλοιπα παιδιά που στελέχωναν τότε την Εθνική Ομάδα, κατέκτησαν το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο.

Ο Αντετοκούνμπο μόλις ξεκινούσε το μπάσκετ το 2008, ενώ την επόμενη χρονιά το εγκατέλειψε, καθώς έπρεπε να βοηθήσει την μητέρα του στη Θήβα, η οποία πουλούσε εμπορεύματα στην τοπική λαϊκή αγορά.

Τελικά, ο προπονητής Τάκης Ζήβας, πίστεψε όσο κανείς σε εκείνον, του πρόσφερε 300 ευρώ τον μήνα για να παίζει μπάσκετ και του υποσχέθηκε ότι θα βρει δουλειά και στη μητέρα τους, τη Βερόνικα, που τόσο πολύ αγωνιούσε για το μέλλον των παιδιών της.

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Κώστας Σλούκας

Επιστρέφοντας στο σήμερα, ο Γιάννης έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Είναι πρωταθλητής NBA με τους Μπακς το 2021, έχει αναδειχθεί δύο φορές ως ο καλύτερος παίκτης του NBA, ήταν ο MVP των τελικών, μέλος της καλύτερης πεντάδας του NBA και πλέον «χάλκινος» με την Εθνική Ομάδα, στη σπουδαιότερη επιτυχία της ζωής του, όπως αποκάλυψε.

Η «τουρκική αλαζονεία» και το παράδειγμα του Γιάννη

Οι Τούρκοι έκαναν πράγματι μία μεγαλειώδη εμφάνιση στα ημιτελικά του Eurobasket και απέκλεισαν την Εθνική Ομάδα από τον τελικό. Πλήρωσαν όμως την αλαζονεία τους. Από πού να το πιάσει κανείς και που να το αφήσει.

Ο διαχειριστής των social media της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, λίγες ώρες μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα, πόσταρε μία φωτογραφία από τον αγώνα, με λεζάντα «χωρίς έλεος». Σύμφωνα με τον Αταμάν, προπονητή της Εθνικής Τουρκίας, ο admin απολύθηκε μετά από παρέμβαση της ομοσπονδίας.

Η τουρκική υπεροψία όμως δεν έχει τέλος. Ο Αλπερέν Σενγκούν, ο 23χρονος σταρ των Τούρκων ανέβασε μετά τον αγώνα με την Ελλάδα, μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που προκάλεσε σάλο. «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», η ατάκα του παίκτη των Χιούστον Ρόκετς, που αρκετοί τη συσχέτισαν με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τούρκος αθλητής ανέβασε στόρι στο Instagram, δείχοντας τον Κεμάλ Ατατούρκ «μια αγκαλιά» με τους Τούρκους διεθνείς.

Ο Σενγκούν πλήρωσε ακριβά την αλαζονεία που έδειξε. Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι ο Τούρκος διεθνής είναι «πολύ μικρός» για να σχολιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς τις προηγούμενες μέρες, ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς τόνισε ότι ο Έλληνας φόργουορντ δεν είναι καλός πασέρ.

Από την άλλη μεριά, ο Γιάννης επέδειξε για ακόμα μία φορά ήθος στη συνέντευξη Τύπου. Την στιγμή που οι δημοσιογράφοι ζήτησαν να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σενγκούν, ο Έλληνας διεθνής σχολίασε: «Έχω εκπληκτική οικογένεια, απίστευτους ανθρώπους που με στηρίζουν κάθε μέρα. Δεν είμαι ο τύπος που θα απαντάει στους προπονητές ή σε παίκτες που λένε άσχημα πράγματα για εμένα. Μπορείς να δεις τα βίντεό μου στο YouTube και μετά να έρθεις να με ρωτήσεις αν είμαι καλός άνθρωπος».

Ο Γιάννης, όπως και ο Σενγκούν, βρέθηκαν μαζί στην κορυφαία πεντάδα του Eurobasket. Ο Αντετοκούνμπο, πολύ σωστά έπραξε και δεν έδωσε χέρι στον «κακομαθημένο» Σενγκούν, ο οποίος έδειξε ασέβεια μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής Ομάδας, αλλά και «παγωμάρα» μετά από την ήττα από την Γερμανία στον τελικό.

Αυτό μάλιστα ήταν το φωτογραφικό κλικ της βραδιάς. Ο Αντετοκούνμπο, περιχαρής, μόλις κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μετά τη νίκη της Εθνικής Ομάδας επί της Φινλανδίας και ο Σενγκούν ακριβώς δίπλα, θλιμμένος και κάπως αμήχανος μετά την ήττα στον τελικό.

Άλλωστε, ο ίδιος αποδείχθηκε μοιραίος παίκτης για την Τουρκία. Ο Σενγκούν ήταν για ακόμα μια φορά τρομερός στο φετινό Eurobasket όχι όμως και στο τέλος του τελικού με την Γερμανία. Ο παίκτης των Ρόκετς έκανε την μία λάθος προσπάθεια μετά την άλλη, με αποκορύφωμα ένα άστοχο τρίποντο, την στιγμή που ο Σρέντερ πήρε από το χέρι την Γερμανία και την οδήγησε στο χρυσό μετάλλιο. Τελικά, η αλαζονεία όντως πληρώνεται.

