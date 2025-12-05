Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α..

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία:

Ημερομηνία ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024

47.310.000 – ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

25.126.000 – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

264.370.000 – ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

241.666.000 – ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

578.472.000 – Σύνολο (κ.μ.)

5/10/2025

46.545.000 – ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

18.638.000 – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

171.651.000 – ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

162.395.000 – ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

399.229.000 – Σύνολο (κ.μ.)

5/11/2025

48.750.000 – ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

19.331.000 – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

148.034.000 – ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

154.784.000 – ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

370.899.000 – Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2025

39.006.000 – ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

20.093.000 – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

177.067.000 – ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

149.604.000 – ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

385.770.000 – Σύνολο (κ.μ.)