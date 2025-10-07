Σε κατάσταση ακραίας απελπισίας βρέθηκε κτηνοτρόφος στον Βόλο, καθώς η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τα ζώα του με συνέπεια τη θανάτωσή τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του taxydromos.gr, ο 53χρονος κτηνοτρόφος βγήκε εκτός ελέγχου λίγο πριν τη θανάτωση των ζώων του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ. Ο κτηνοτρόφος φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απείλησε να αυτοκτονήσει.

Επικράτησε αναστάτωση, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 53χρονος εξαφανίστηκε.

Βρισκόμενος σε κατάσταση πανικού, έφυγε βιαστικά από τη μονάδα και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, με την αγωνία της οικογένειά του να βρίσκεται στο κόκκινο.