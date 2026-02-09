Η βροχή που έπεσε (και συνεχίζει να πέφτει) στη Βουλγαρία κατεβαίνει πλέον προς τα σύνορα, φέρνοντας τον Έβρο σε κατάσταση συναγερμού. Η στάθμη στη γέφυρα του Πυθίου «σκαρφάλωσε» στα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας το όριο συναγερμού των 5,80 μ., με τις τοπικές αρχές να προχωρούν σε ελεγχόμενες εκτονώσεις για να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο: να πιεστούν τα αναχώματα μέχρι θραύσης.

Σε Ορεστιάδα και Σουφλί παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα νερά που προέρχονται από τις πλημμύρες στη Βουλγαρία «φουσκώνουν» τον ποταμό και τους παραποτάμους του. Στην περιοχή καταγράφονται υπερχειλίσεις σε φράγματα, ρέματα και παραπόταμους, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της στάθμης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε (και συνεχίζει να προετοιμάζει) τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων με άνοιγμα θυροφραγμάτων στην περιοχή του Πυθίου, ώστε να «μοιραστεί» ο όγκος του νερού και να προστατευτούν τα αναχώματα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, η στάθμη στην περιοχή ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, ενώ οι εκτιμήσεις των αρχών λαμβάνουν υπόψη ότι ο μεγάλος όγκος νερού από τα βουλγαρικά φράγματα μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμη στο σύνολό του.

Εκκενώσεις και οδηγίες: «Μην πλησιάζετε τις όχθες – όχι σε ιρλανδικές διαβάσεις»

Ήδη, σε σημεία κοντά στον Άρδα και έξω από τις Καστανιές έχουν αναφερθεί προληπτικές εκκενώσεις (αναψυκτήριο, παρεκκλήσι, κτηνοτροφικές μονάδες), λόγω φόβου για τον επερχόμενο όγκο νερού.

Ταυτόχρονα, οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι ξεκάθαρες:

Να μην πλησιάζουν τις όχθες του Έβρου και τα ρέματα,

Να μην διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις,

Να μεταφέρουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλή σημεία,

Να επικοινωνούν με τις αρχές για οτιδήποτε επείγον.

Η υπενθύμιση είναι πικρή αλλά αναγκαία: πρόσφατα, στη Θράκη, οδηγός έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να περάσει ιρλανδική διάβαση μέσα σε κακοκαιρία.

