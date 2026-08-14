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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έξι τραυματίες, ανάμεσα τους κι ένα παιδί, σημειώθηκε νωρίθτερα στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου στον Έβρο, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα, μετά τη σύγκρουση – για άγνωστη προς το παρόν αιτία – δύο οχημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε μια Ελληνίδα οδηγός και στο άλλο ΙΧ πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με το radioevros.gr.

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Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τα τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα –οι δύο οδηγοί και ένα παιδί– ενώ, τα άλλα τρία ελαφρύτερα.βίντεο

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.