Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026 με έναρξη σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026.

Τα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ευέλικτες εκπαιδευτικές επιλογές σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Advertisement

Advertisement

Βασισμένα σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως μάθησης, παρέχοντας συνεχή ακαδημαϊκή καθοδήγηση, διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία και ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση είναι τα παρακάτω:

Πτυχία

Μεταπτυχιακά

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές με εξ αποστάσεως φοίτηση δείτε στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy, ή επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή καλώντας στο 00357 22 713000.