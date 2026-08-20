Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026 με έναρξη σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026.
Τα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ευέλικτες εκπαιδευτικές επιλογές σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς.
Βασισμένα σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως μάθησης, παρέχοντας συνεχή ακαδημαϊκή καθοδήγηση, διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία και ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση είναι τα παρακάτω:
Πτυχία
Μεταπτυχιακά
- Artificial Intelligence
- Cybersecurity
- Data Analytics in Accounting and Finance
- Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
- Δημόσια Διοίκηση
- Δημόσια Υγεία
- Δημόσια Υγεία: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
- Δημόσια Υγεία: Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη
- Δημόσιο Δίκαιο
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Μη Τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
- Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
- Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
- Ελληνικές Σπουδές: Αρχαιολογία και Τέχνη
- Ελληνικές Σπουδές: Ιστορία
- Ελληνικές Σπουδές: Πολιτιστική Διαχείριση
- Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
- Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
- Ιατρική Απεικόνιση
- Λογοπαθολογία
- Μουσική
- Νευροαποκατάσταση
- Ποινικό Δίκαιο
- Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM
- Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων
- Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες
- Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου
Σπουδές 5 Αστέρων
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.
Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές με εξ αποστάσεως φοίτηση δείτε στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy, ή επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή καλώντας στο 00357 22 713000.