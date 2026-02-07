Οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς ο πατέρας της έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία προκειμένου να διερευνήσει τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στις Αρχές σχετικά με πιθανό ταξίδι της ανήλικης στο εξωτερικό, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας. Οι γονείς της τονίζουν ότι «ανησυχούν σοβαρά για την ασφάλεια του παιδιού τους», ενώ η υπόθεση έχει πλέον διεθνείς διαστάσεις με τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών Αρχών.

Μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», που βρέθηκε στην Πάτρα και μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, προκύπτουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες που προσπαθούν να φωτίσουν την πορεία της 16χρονης μετά την εξαφάνισή της. Ο δικηγόρος τόνισε ότι οι γονείς έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να εντοπίσουν την κόρη τους, επισκεπτόμενοι περιοχές της Αθήνας όπου εμφανιζόταν σε κάμερες ασφαλείας, όπως και σταθμούς και αεροδρόμια, παρά την αδυναμία τους να γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

Η μητέρα της Λόρας περιέγραψε την προσπάθεια τους: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα».

Ο πατέρας της Λόρας ενημερώθηκε από τη Lufthansa ότι η κόρη του ταξίδεψε όντως προς τη Γερμανία, πληροφορία που μεταφέρθηκε επισήμως στις ελληνικές Αρχές νωρίς το πρωί της προηγούμενης Τρίτης. Λίγο αργότερα, μετέβη στη χώρα, καθώς υπήρξε εξέλιξη στην υπόθεση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ των Αρχών των δύο χωρών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για 48 ώρες, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη αποσαφήνιση των κινήσεών της.

Οι γονείς έχουν καταθέσει στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για την τύχη της κόρης τους, καθώς δεν διέθετε επαρκή χρηματικά μέσα για παραμονή στη Γερμανία για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα — στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι «κάποιος τη συνδράμει».

Όπως αναφέρθηκε, ο δικηγόρος της οικογένειας πιστεύει ότι η Λόρα έχει λάβει βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Όπως σημείωσε, η ανήλικη είχε ζητήσει από ταξί να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου πριν αναχωρήσει, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το αν εκεί συνάντησε κάποιο άτομο που την βοήθησε χρηματικά ή με κινητό τηλέφωνο.

Καθώς η αγωνία μεγαλώνει, οι γονείς επανέλαβαν την έκκλησή τους για πληροφορίες, απευθυνόμενοι τόσο στις Αρχές όσο και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Παράλληλα, στέλνουν μήνυμα στην ίδια τη Λόρα, ζητώντας της να επικοινωνήσει «απλώς για να μας διαβεβαιώσει ότι είναι καλά και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο». Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να ξέρουν, ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής».

Στην κινητοποίηση συμμετέχει ενεργά και η ομογένεια στη Γερμανία. Κάτοικος της Στουτγκάρδης, επικοινώνησε με την εκπομπή και περιέγραψε πως στις 28 Ιανουαρίου είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια, στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ. Όπως είπε: «Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν… Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο… Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι «στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης… Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα».