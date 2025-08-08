Ο συντετριμμένος σύζυγος της Βρετανίδας τουρίστριας που αγνοείται στην Καβάλα περιέγραψε για πρώτη φορά πώς αποκοιμήθηκε σε μια ξαπλώστρα και ξύπνησε και διαπίστωσε ότι εκείνη είχε εξαφανιστεί.

Ο 66χρονος Κρις Μπούρντα επέκρινε την ελληνική αστυνομία για την έλλειψη εγρήγορσης στην αναζήτηση της συζύγου του Μισέλ, 59 ετών, η οποία εξαφανίστηκε από την παραλία Οφρυνίου στην το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (1/8).

Τα πράγματά της είχαν παραμείνει στην ξαπλώστρα, ακόμη και η πετσέτα της, αλλά η ίδια δεν ήταν πουθενά.

Μιλώντας στην Daily Mail από την Ελλάδα, όπου εξακολουθεί να αναζητά απεγνωσμένα τη σύζυγό του, ο κ. Μπούρντα είπε: «Φαινόταν αρκετά χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά καθώς φυσούσε και είχε μερικά κύματα».

Στη συνέχεια παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε καλά μετά. Δυστυχώς, εγώ κοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα δεν ήταν εκεί.

«Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα, αλλά δεν ήταν εκεί μέσα. Έπειτα έτρεξα στην παραλία για να κοιτάξω ξανά στο νερό».

«Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, μου απάντησαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία που μας έδειχνε να τρώμε κρέπες στο βάθος».

«Τότε γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο να του πω ότι η γυναίκα μου έλειπε, την είδες;». «Την είδες;» απάντησε και άρχισε να γελάει.



Μόνο αφού ο κ. Μπούρντα εξήγησε στον σερβιτόρο ότι η σύζυγός του είχε «ψυχολογικά προβλήματα και έπρεπε να καλέσει την αστυνομία», συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα, αναγκάζοντας τον κ. Μπούρντα να συνεχίσει την έρευνά του μόνος του.

Ο κ. Μπούρντα είπε ότι δεν είδε ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία την ημέρα που εξαφανίστηκε – ένας ισχυρισμός που συμμερίστηκε και ένας άλλος πελάτης του ξενοδοχείου.

«Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα εκείνη την ημέρα» καταγγέλλει. «Το μόνο που είδα ήταν ένα περιπολικό να ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο προς την παραλία. Δεν έβγαιναν από το αυτοκίνητο, απλώς κοιτούσαν προς τη θάλασσα.»

Ο κ. Μπούρντα ισχυρίστηκε ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει σκύλους ή drones και χρησιμοποιούν το σκάφος έρευνας μόνο τη νύχτα ή νωρίς το πρωί «ώστε να μην ενοχλούν ή να ανησυχούν τους τουρίστες».

Όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο αναζητώντας τη σύζυγό του, είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «πολλά περιστατικά» συμβαίνουν σε αυτήν την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκυλιά, drones, ελικόπτερα και μου απάντησαν ”πού θα ψάξουμε; Είναι μια τεράστια περιοχή”»

Ο Βρετανός φαρμακοποιός είπε ότι η σύζυγός του υπέφερε κατά διαστήματα από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους για αρκετά χρόνια.

Είχε εξαφανιστεί μια φορά στο παρελθόν, όταν ζούσαν στο Λονδίνο, έχοντας περάσει μια κρίση κατάθλιψης μετά την απόλυσή της, αλλά ευτυχώς η αστυνομία έδρασε γρήγορα βρέθηκε εκείνο το βράδυ.

Το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα μετά από ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων όπου επισκέφτηκαν την οικογένεια του κ. Μπούρντα στη Γερμανία, για να ξεφύγουν από τον γκρίζο καιρό στη Γλασκώβη, όπου ζουν τώρα.

Είχαν σχεδιάσει να μείνουν στο παραθαλάσσιο θέρετρο για έξι εβδομάδες για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το καλοκαίρι.

Οι Μπούρντα, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι για 36 χρόνια, αφότου γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, είχαν απολαύσει τις πρώτες μέρες περιπλανώμενοι στην Καβάλα.

Ο απελπισμένος σύζυγος αναγκάστηκε να υποβάλει καταγγελία στην Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, αφού πιστεύει ότι η αστυνομική δύναμη στην Καβάλα δεν έκανε αρκετά για να βοηθήσει την αγνοούμενη σύζυγό του.

Ο κ. Μπούρντα πρόσθεσε: «Θέλω να παραπονεθώ, καθώς δέχονται περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες που τους επισκέπτονται κάθε χρόνο, αλλά δεν έχουν καμία υποδομή εδώ για να βοηθήσουν αν κάτι πάει στραβά».

«Όταν επισκέφτηκα το τμήμα, υπήρχαν μόνο πέντε από αυτούς που κάθονταν εκεί και έπαιζαν με τα τηλέφωνά τους.»

«Μου είπαν ότι έχουμε τους άντρες μας και την ψάχνουν και σκέφτηκα ουάου, το μόνο που κάνουν είναι το αυτοκίνητο να ανεβοκατεβαίνει.» «Αν είναι ζωντανή, όπως λένε, είναι πολύ ευάλωτη. Δεν έχει παπούτσια, ρούχα, χρήματα, γυαλιά ή φάρμακα. Ισως να κρύβεται κάπου.»

Ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι είδε μια γυναίκα που έμοιαζε με την κυρία Μπούρντα να κολυμπάει σε βαθιά νερά και είπε ότι την παρότρυνε να μην προχωρήσει παραπέρα. Το ανέφερε αυτό ως κατάθεση μάρτυρα στην αστυνομία, αλλά ο κ. Μπούρντα ενημερώθηκε σήμερα το πρωί ότι είχε αποσύρει την κατάθεσή του.

Πηγή: Daily Mail