Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησικά και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς, ΚΤΕΛ κλπ, καθώς η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την κορύφωση να αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο.
Μεγάλη κίνηση παρατηρείται στο λιμάνι του Πειραιά, με ουρές επιβατών που κατευθύνονται προς Αργοσαρωνικό και Κυκλάδες. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, καθώς η ροή είναι πυκνή αλλά δεν παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα.