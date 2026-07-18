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Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησικά και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς, ΚΤΕΛ κλπ, καθώς η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την κορύφωση να αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο.

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Μεγάλη κίνηση παρατηρείται στο λιμάνι του Πειραιά, με ουρές επιβατών που κατευθύνονται προς Αργοσαρωνικό και Κυκλάδες. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, καθώς η ροή είναι πυκνή αλλά δεν παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα.