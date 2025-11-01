Την ιδιότητά του ως εξωτερικός συνεργάτης και την πρόσβαση που είχε σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας κοσμημάτων φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ένας 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε δεκάδες ρολόγια και κοσμήματα προκειμένου να τα πουλήσει εκείνος.

Ο 54χρονος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα έτη 2018 και 2019 άρπαξε κοσμήματα και ρολόγια, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ και συνεπώς το αδίκημα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών τον εντόπισαν έξω από το σπίτι του στην Παιανία και του πέρασαν χειροπέδες. Ο 54χρονος τους παρέδωσε έναν σάκο με 82 ρολόγια, ενώ μέσα στο σπίτι βρήκαν άλλα 12 και ένα πιστόλι. Τα ρολόγια αναγνωρίστηκαν από τον υπεύθυνο της εταιρείας.