Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει την υποχρεωτική τοποθέτηση κουτιού πρώτων βοηθειών σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, εξαιρουμένων των δικύλων.

Η νέα απόφαση καθορίζει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και το απαραίτητο υγειονομικό υλικό που πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο του αυτοκινήτου.

Το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο και να μην περιέχει αντικείμενα πέραν του επιτρεπτού ιατρικού υλικού.

Οι οδηγοί οφείλουν να ανανεώνουν το φαρμακευτικό υλικό το αργότερο ανά διετία, διασφαλίζοντας την καταλληλότητά του για χρήση.

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω διατάξεις επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την απόφαση για το υποχρεωτικό κουτί πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου, υπενθυμίζει στους πολίτες τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί Πρώτων Βοηθειών ή φαρμακείο, το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί, υποχρεωτικά, σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.

Πιο αναλυτικά, με την απόφαση, καθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού για το κουτί πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του. Επίσης, στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’ αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό».

Advertisement

Advertisement

Το φαρμακευτικό υλικό πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά το υγειονομικό υλικό που θα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών:

* Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)

* Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

* Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

Advertisement

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

* Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

Advertisement

* Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

* Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

* Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

Advertisement

* Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

* Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

* Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

Advertisement

* Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

Advertisement

* Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

* Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement