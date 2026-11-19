Κολώνα της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στη Φλώρινα

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Κολώνα της ΔΕΗ, η οποία ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές, στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας στη Φλώρινα.

Η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.

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Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς τα παιδιά, ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.

Πηγή: neaflorina.gr