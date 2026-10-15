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Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους στην είσοδο της σήραγγας και στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτό μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

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Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος orange.fr, ωστόσο σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

19 blessés dont 5 en état d'urgence absolu après une collision entre un bus et un train Fret au niveau du quai de chargement du Tunnel sous la Manche à Calais pic.twitter.com/0MXs99JZOW October 15, 2026

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς. Στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.

Για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Eurotunnel, αλλά και πολλών γειτονικών γαλλικών πόλεων. Ένα ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας SAMU προσγειώθηκε επίσης στην περιοχή γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ