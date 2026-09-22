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Στιγμές πανικού έζησαν οι επιβάτες λεωφορείου στον Άλιμο, όταν το πίσω τζάμι του λεωφορείου έσπασε ξαφνικά ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Τα κομμάτια από το τζάμι του λεωφορείου έπεσαν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με μαρτυρίες, πάνω σε επιβάτες που κάθονταν στις πίσω θέσεις, αναφέρει το noupou.gr για το περιστατικό στον Άλιμο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής Α2, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλαμακίου. Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο, πριν σπάσει το τζάμι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν να το χτύπησε κάποιο αντικείμενο με δύναμη.

Μετά το συμβάν, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Η παρουσία του οχήματος στο σημείο προκάλεσε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.