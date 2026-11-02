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Αστικό λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς λίγο μετά το νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» στον παράδρομο της ανατολικής εξόδου της Κομοτηνής. Το θετικό είναι ότι τη στιγμή του συμβάντος δεν επέβαιναν επιβάτες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το όχημα ήταν mini bus των Αστικών Κομοτηνής, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Θρυλορίου.

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Κατά την είσοδό του στην πόλη της Κομοτηνής, στο ύψος του μάρκετ “Λαγάκη”, ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά που ξέσπασε στην οροφή, στο σύστημα κλιματισμού του μικρού λεωφορείου.

Με ψυχραιμία, ακινητοποίησε το όχημα, απομάκρυνε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες και κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δείτε φωτογραφίες από maronnews.gr: