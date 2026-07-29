Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», αφού παρασύρθηκε από μηχανή που οδηγούσε 19χρονος. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ηφαίστου Κομοτηνής και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο του αστυνομικού όσο και του αναβάτη.

Όπως μεταδίδει το xronos.gr, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ένστολο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο αστυνομικός όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Advertisement

Advertisement

Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της περιοχής όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.