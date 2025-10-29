Αρκετά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μάλιστα, η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, αποκάλυψε ότι η εντολέας της ζητά την άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου.

«Το μυαλό της εντολέως μου πηγαίνει παντού, δε θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος, αλλά πολλοί περισσότεροι – ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί –, και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και εκτός αυτού», τόνισε, μεταξύ άλλων, η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου θύματος.

Advertisement

Advertisement

Η ανιψιά του 68χρονου αποκλείει οι δύο συλληφθέντες να είναι οι μόνοι που εμπλέκονται στη δολοφονία



Η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου μίλησε στην ΕΡΤ με την ίδια να αναφέρει αρχικά: «Την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στην Καλαμάτα, όπου είδα όλο το σύστημα να τρέχει πάρα πολύ. Επειδή έχω χειριστεί και άλλες τέτοιες υποθέσεις, εδώ βλέπω πραγματικά πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαιτέρως, διότι είναι πολύ σημαντική μάρτυρας η εντολέας μου».

«Μην ξεχνάμε ότι ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, με την οποία μίλαγαν μαζί (σ.σ. με το θύμα) καθημερινά, αντάλλασσαν πάρα πολλά μηνύματα. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το κινητό της δεν έχει κρατήσει τα μηνύματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πολύ σημαντικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει άρση του απορρήτου του δικού της κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ανακρίτρια», συνέχισε.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που “τρέχει” η ανάκριση, η οποία θα χρειαστεί χρόνο, και ο χρόνος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Όσο πιο καλά δέσουν οι Αρχές την υπόθεση αυτή, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα στο ακροατήριο, ώστε να μπορέσουν οι δικαστές να έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, και να κάνουν αυτό που πρέπει, και αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φανούν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την τραγωδία, όπου χάθηκε αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο 68χρονος), αλλά και ο επιστάτης», τόνισε η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου.

«Η εντολέας μου είχε από την πρώτη στιγμή σειρά ερωτημάτων και μου τα έθεσε. Η ίδια αποκλείει ότι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τον θείο της – ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος –, ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα, σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια σχέση και στο τέλος δεν είχαν να αποκομίσουν και κάτι από όλο αυτό. Αν ήταν μια ληστεία ή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα βλέπαμε και άλλα στοιχεία, τα οποία όμως τώρα δεν υπάρχουν. Το μυαλό της εντολέως μου (σ.σ. της ανιψιάς) πηγαίνει παντού, δε θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος, αλλά πολλοί περισσότεροι – ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί –, και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και εκτός αυτού», επισήμανε η ίδια, κλείνοντας.

Νέα κατάθεση γυναίκας – Είδε τους 22χρονους λίγες ώρες πριν το φονικό στη Φοινικούντα



Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ακόμα και την 28η Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, κλήθηκε να καταθέσει γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα έξω από τη Μεσσήνη.

Η μάρτυρας φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων κοντά στο σπίτι της λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, ακούγοντας διαλόγους και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ τους – στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ) πραγματοποίησε νέα αυτοψία στον χώρο του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος, προσπαθώντας να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα δύο κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων.