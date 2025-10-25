Ένας σφραγισμένος φάκελος με τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ανακρίτριας Καλαμάτας, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στην έρευνα για το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα.

Η Ανακρίτρια ζήτησε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να της διαβιβάσει τα απολύτως απόρρητα στοιχεία από επτά κινητά τηλέφωνα, εστιάζοντας σε κλήσεις και μηνύματα που πραγματοποιήθηκαν λίγα λεπτά πριν και μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του.

Στο υλικό περιλαμβάνονται και επικοινωνίες που συνδέουν τη Μεσσηνία με την Αθήνα, ενώ καλύπτουν και τις κινήσεις των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις ατόμων που βρίσκονταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Στόχος των Αρχών είναι η αποσαφήνιση των αντιφάσεων και η διασταύρωση των διαφορετικών εκδοχών, ώστε να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τις ώρες πριν από το έγκλημα.

Κρίσιμα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σημαντική παράμετρος αποτελεί και η προστασία μαρτύρων: η ανιψιά του 68χρονου θύματος υπέβαλε αίτηση για μέτρα προστασίας αφού, όπως αναφέρει η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, έχει δεχθεί απειλητικά μηνύματα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν εκφράσει αίσθημα ανασφάλειας.

Η κυρία Φραγκάκη επιβεβαίωσε ότι η ανιψιά του θύματος διατηρεί υποψίες για ορισμένα πρόσωπα, ωστόσο δεν τα κατονομάζει δημόσια. Εκτιμά, όμως, ότι δεν μπορεί δύο 22χρονοι να ενήργησαν μόνοι τους. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει άγνωστο ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, ενώ δεν έχει ακόμη βρεθεί το όπλο του εγκλήματος. «Ελπίζω οι αρχές να το εντοπίσουν, γιατί θα δώσει κρίσιμα ευρήματα. Πιστεύω πως στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

Οι Αρχές φαίνεται πλέον να έχουν συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία όχι μόνο για το κίνητρο του εγκλήματος, αλλά και για την πιθανή συμμετοχή επιπλέον προσώπων. Το επόμενο βήμα είναι η πλήρης στοιχειοθέτηση, ώστε η υπόθεση να συνεχιστεί στις αίθουσες της Δικαιοσύνης και να αποδοθούν ευθύνες.