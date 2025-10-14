Ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού, λίγες ώρες μετά από την παράδοση του νεαρού στις αστυνομικές αρχές, αποκάλυψε όλα όσα υποστηρίζει ο νεαρός στην κατάθεσή του για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, με θύμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη, καθώς και έναν 60χρονο επιστάτη.

«Με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω. Θέλω να πάω και να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ». Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, δικηγόρο του 22χρονου, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που του μετέφερε ο 22χρονος συνεργός για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, ο οποίος ομολόγησε την συμμετοχή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου, όλα ξεκίνησαν έπειτα από «μία οδυνηρή προσωπική επαφή», που είχε ο νεαρός με το θύμα της δολοφονίας, μέσα στο κάμπινγκ, περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2022.

Ο νεαρός δεν κατήγγειλε στις αρχές την συγκεκριμένη «αξιόποινη πράξη», όπως την περιγράφει ο κ. Λυκούδης, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για «δωροδοκία» από το θύμα προς τον πελάτη του, προκειμένου να τελέσει την εν λόγω πράξη.

Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι έπειτα από οικογενειακή διένεξη

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου, στα τέλη Αυγούστου σημειώθηκε μία οικογενειακή διένεξη στο σπίτι του νεαρού, με αποτέλεσμα εκείνος να φύγει χωρίς χρήματα, ψάχνοντας να βρει λύση σχετικά με το τί θα μπορούσε να κάνει για να επιβιώσει.

«Τότε ήταν που συνέλαβε μια πολύ κακή ιδέα. Έχοντας στο μυαλό του το προηγούμενο περιστατικό, πήγε ξανά στον άνθρωπο αυτό για να διεκδικήσει με εκβιαστικό τρόπο χρήματα. Έτσι έγινε το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου», είπε ο δικηγόρος.

Τότε, ο νεαρός είχε εισβάλει στον χώρο του κάμπινγκ, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και τον πυροβόλησε «όχι για να του αφαιρέσει την ζωή, αλλά επειδή του επιτέθηκε το θύμα. Ο εντολέας μου είναι ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος», λέει ο δικηγόρος του νεαρού, προσθέτοντας ότι η κατάθεσή του συνάδει με το προανακριτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

«Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο 22χρονος είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο με πλαστικές σφαίρες, όπου πυροβόλησε προς την μεριά του 68χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει σοβαρά. Ο νεαρός δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του, καθόλη την διάρκεια της αντιπαράθεσης με το θύμα και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, ο νεαρός απείλησε τον ιδιοκτήτη λέγοντάς του «δώσε μου τα χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τί κάνεις με τα παιδιά».

Ο 68χρονος δεν του έδωσε τα χρήματα. Αντίθετα, του επιτέθηκε. Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο επανήλθε μετά από μερικές μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το θύμα ήταν υποψιασμένο και είχε βάλει κάποιους ανθρώπους σε ρόλο φύλακα. Οι άνθρωποι του θύματος εντόπισαν τον 22χρονο με το μηχανάκι και ακολούθησε καταδίωξη.

«Κινήθηκαν πάνω μου, άρχισα να πυροβολώ»

Ο νεαρός συνεργός μετέβη τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και μετέφερε σε έναν φίλο του όλα όσα συνέβησαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τότε, ο φερόμενος δράστης της επίθεσης δεσμεύτηκε να αναλάβει εκείνος να βγάλει από την δύσκολη θέση τον φίλο του, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα τον φτιάξει εκείνος».

Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν μαζί από την Αθήνα για την Φοινικούντα το βράδυ του Σαββάτου (4/10), έχοντας ως στόχο να εκβιάσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως αποκαλύπτει ο Χ. Λυκούδης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του νεαρού, «αυτό που έγινε μέσα σε αυτό το δωμάτιο μπορεί να το πει με ακρίβεια μονάχα ο φίλος του 22χρονου. Ο φυσικός αυτουργός μπήκε μέσα φορώντας μία περούκα, επέστρεψε τρέχοντας στο μηχανάκι και αυτό που μετέφερε στον εντολέα μου είναι ότι “δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και με κάποιους άλλους. Κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ”».

Οι δύο νεαροί έφυγαν μαζί από το κάμπινγκ. Μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο ο 22χρονος συνεργός φαίνεται πως κατέβηκε από το σκούτερ. Στην κατάθεσή του υποστηρίζει ότι «βούτηξε μέσα στην θάλασσα», κινήθηκε πεζός από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα και την επόμενη μέρα πήρε το πρωινό ΚΤΕΛ και επέστρεψε στην Αθήνα.

