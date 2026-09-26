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Ο τραγουδοποιός εξήρε την ικανότητα του Μαζωνάκη να μεταμορφώνει την ατμόσφαιρα των νυχτερινών κέντρων κατά τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Ο Δεληβοριάς χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη ως έναν αυθεντικό λαϊκό τραγουδιστή που ερμήνευε τα κομμάτια του σαν να αποτελούσαν προσωπικά του βιώματα.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε επίσης στο δημιουργικό άγχος του καλλιτέχνη πριν από τις εμφανίσεις του, το οποίο χαρακτήρισε ως γνώρισμα των μεγάλων ερμηνευτών.

Τέλος, τόνισε πως η ελεύθερη στάση του Μαζωνάκη απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα συνέβαλε στην ευρεία αποδοχή του από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ποτέ ένας καλλιτέχνης που χωρούσε εύκολα σε καλούπια. Τη δική του, ξεχωριστή σχέση με τη νύχτα, τη σκηνή, αλλά και την ελευθερία που εξέπεμπε ως άνθρωπος περιέγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς, μιλώντας για τον τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Σε συνέντευξή του στο pod.gr, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Φοίβος Δεληβοριάς αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη σκηνική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας πως ήταν ένας καλλιτέχνης που μπορούσε να ανατρέψει την ατμόσφαιρα ενός νυχτερινού κέντρου από τη στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή.

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«Τον Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να τον πει “το καλό παιδί” ή “το παιδί που υπακούει”. Ήταν ο αδερφός, που τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας στη νυχτερινή ζωή. Δεν ήξερες τι θα γίνει, ήταν ένας Μικ Τζάγκερ το βράδυ που έβγαινε στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, περιέγραψε μια ζωντανή εμφάνιση του Μαζωνάκη που είχε παρακολουθήσει, τονίζοντας πως η παρουσία του ήταν αρκετή για να μεταμορφώσει ολόκληρο το κλίμα στο μαγαζί.

#mazo #mazwnakis #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – pod @pod.gr Ο Φοίβος Δεληβοριάς θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως τον γνώρισε: έναν λαϊκό τραγουδιστή που σεβόταν την παράδοση, έκανε τα τραγούδια να ακούγονται σαν δικές του ιστορίες και στεκόταν στη σκηνή με απόλυτη ελευθερία. Στο νέο επεισόδιο "Ναυαγοί" μιλά ακόμη για τον Χατζιδάκι, την «Ταράτσα», τη μοναξιά, τη δημιουργία και το νέο είδος πίστης που αναζητά. 📍Full video στο ΥοuTube I link στο bio #iphone

«Τον είχα δει ζωντανά και ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που συνέβαινε στο μαγαζί του, δεν θύμιζε την υπόλοιπη νύχτα», είπε.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στάθηκε και σε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που θεωρεί ξεχωριστά, όπως το «Οινόπνευμα Φτηνό» και το «Ανήκω σε Εμένα». Όπως εξήγησε, ο τρόπος με τον οποίο τα ερμήνευε ήταν τέτοιος, ώστε δημιουργούσε την εντύπωση πως οι στίχοι ήταν κομμάτι της δικής του ζωής.

«Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος. Λες και είναι βιωμένα πράγματα από τον ίδιο και τα λέει πραγματικά. Αυτό το έχουν μόνο οι λαϊκοί τραγουδιστές», σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Ο Καζαντζίδης το είχε πολύ, δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα από τα δικά του τραγούδια σε στίχο, αλλά αισθανόσουν ότι τα είχε ζήσει αυτός», πρόσθεσε.

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Μιλώντας για τον Μαζωνάκη, ο τραγουδοποιός θυμήθηκε και το άγχος που είχε πριν από τις εμφανίσεις του, ένα τρακ που, όπως είπε, χαρακτήριζε τους πραγματικά μεγάλους καλλιτέχνες.

«Έτσι ήταν και ο Μαζώ, ήταν υπέροχος και θα θυμάμαι πάντα το τρακ του. Είχε τρακ που μόνο οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν, δηλαδή πριν βγει έτρεμε και μετά έλαμπε, ήταν έτοιμος για όλα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, και στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε την προσωπικότητά του, αλλά και στη σχέση του με το φύλο και τον ερωτισμό, στοιχεία που, σύμφωνα με τον Φοίβο Δεληβοριά, συνέβαλαν στο να αποκτήσει απήχηση σε ένα πολύ διαφορετικό κοινό.

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«Ο Γιώργος ήταν ένα πράγμα που διαπερνούσε τα φύλα και τα βιώματα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Ήταν και λαϊκός κανονικά, σεβόταν όλη την παράδοση και την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και τη συνέχιζε με τον δικό του τρόπο και ήταν και ένας άνθρωπος που με το φύλο του είχε μία ελεύθερη σχέση και με τον ερωτισμό του και με όλα αυτά», είπε.

«Έβγαινε κάθε μέρα και ένα στόρι με φουστάνι, αυτό τον έκανε αγαπητό σε όλες τις μερίδες, και στη συντηρητική και τη φοβική και την άλλη που ήταν απόλυτα ελεύθερη», κατέληξε.

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