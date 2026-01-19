Ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε επίθεση στον Φοίβο Δεληβοριά, καταλογίζοντάς του ευθύνη για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η ένταση προέκυψε με αφορμή τη δημόσια στήριξη του Δεληβοριά στη Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις του σχετικά με τις αμβλώσεις, ενώ ο Πλακιάς τον κατηγορεί ότι η συμμετοχή του στη συναυλία για την Καρυστιανού συνέβαλε στα προβλήματα που προέκυψαν για τους συγγενείς.

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων με τον γνωστό τραγουδοποιό Φοίβο Δεληβοριά να σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Facebook, ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Όπως σχολιάζει, «γίνεται πιο ξεκάθαρο γιατί ο Σύλλογος των Τεμπών κρατά αποστάσεις από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά:

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Ο Νίκος Πλακιάς σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση ανέφερε αρχικά:



Στην συνέχεια σχολίασε



Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:



«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα – και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση.



«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».



Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα». Για το θέμα τοποθετήθηκαν πολλά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Δείτε το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις:



Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξής της στο OPEN, ρωτήθηκε για τη θρησκεία τις αρθρώσεις και τις πεποιθήσεις της σχετικά, λέγοντας ότι «δεν θα το απαρνηθώ ότι πιστεύω, και δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απολογηθώ για αυτό» λέγοντας ότι «καταλαβαίνει τα δικαιώματα και των δύο -και των γυναικών και των αγέννητων μωρών- και ότι το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση».