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Σε φάση οργανωτικής και πολιτικής ανάπτυξης εισέρχεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο αποκτά τα πρώτα του γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και ετοιμάζεται να παρουσιάσει μέσα στον Ιούνιο το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού του προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή της οδού Αιόλου για τη στέγαση των πρώτων κομματικών γραφείων μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονο κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα, με την ηγετική ομάδα του κόμματος να επιδιώκει να εκπέμψει το μήνυμα ότι βρίσκεται κοντά σε κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται απομακρυσμένες από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα.

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Την ίδια στιγμή, οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού ολοκληρώνουν τις τελευταίες επεξεργασίες στο πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί σταδιακά μέσα στον μήνα. Στόχος είναι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να μετατρέψει τη δημοσκοπική δυναμική και τον συμβολισμό που έχει αποκτήσει μετά την τραγωδία των Τεμπών σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και θέσεις.

Αυγερινός: «Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από ομάδα έμπειρων οικονομολόγων»

Μιλώντας τη Δευτέρα (8/6/2026) στο Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός, ανέφερε ότι, λόγω του πρόσφατου σχηματισμού του πολιτικού φορέα, δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί το πλήρες πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μια ομάδα έμπειρων οικονομολόγων εργάζεται ήδη για την ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά σενάρια περί χρηματοδότησης από τη Ρωσία ή άλλες εξωτερικές πηγές, τονίζοντας ότι το κόμμα στηρίζεται οικονομικά αποκλειστικά από τη Μαρία Καρυστιανού και από εθελοντικές εισφορές των μελών και υποστηρικτών του.

Η πρώτη θεματική εκδήλωση

Το επόμενο σημαντικό βήμα για το κόμμα θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, στις 18:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου έχει προγραμματιστεί η πρώτη θεματική εκδήλωση με αντικείμενο το κράτος δικαίου και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Καρυστιανού, ενώ στις εργασίες της εκδήλωσης θα συμμετάσχουν οι νομικοί Μαρία Γρατσία, Γιάννης Χατζηαντωνίου και Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Γιάννη Χατζηαντωνίου, πρώην μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον συμμετέχει ενεργά στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Ο ίδιος είχε ταχθεί στο παρελθόν κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και της θεσμοθέτησης ιδιωτικών πανεπιστημίων, εκτιμώντας σήμερα ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τη στάση του, καθώς θεωρεί ότι τα ιδιωτικά ιδρύματα που δημιουργήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες και λειτουργούν με χαμηλότερα ακαδημαϊκά πρότυπα από εκείνα που είχαν παρουσιαστεί στη δημόσια συζήτηση.

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Αναζήτηση νέων στελεχών και προσώπων πρώτης γραμμής

Παράλληλα με την οργανωτική συγκρότηση, η ηγετική ομάδα του κόμματος αναζητά νέα πρόσωπα που θα μπορούν να εκπροσωπούν αποτελεσματικά την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει αναλάβει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος και συγκαταλέγεται ήδη στα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνο του Σταύρου Καλεντερίδη, γιου του Σάββα Καλεντερίδη, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

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Άνθρωποι που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες αναφέρουν ότι ο πήχης για την επιλογή νέων στελεχών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Το κόμμα αναζητά πρόσωπα με δημόσια παρουσία, πολιτική ανθεκτικότητα και δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός έντονα πολωμένου πολιτικού περιβάλλοντος, καθώς επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή του και να εδραιώσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό.