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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Κορυδαλλό, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε ένα εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο διαμερίσμα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο του χώρου.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 15 άνδρες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις.

Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και #ειδικό_βραχιονοφόρο_όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Σημειώνεται επίσης ότι ο πρώτος όροφος του διαμερίσματος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο κατοικούσε η μητέρα της οικογένειας η οποία πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή και σήμερα το πρωί θα τελούνταν η κηδεία της.

Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντηλάκι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι πυροσβέστες έχουν τοποθετήσει σκάλα στο πλάι για να απεγκλωβίσουν τον ένοικο.

Λίγο μετά τις 11:00 ο άνδρας απεγκλωβίστηκε επιτυχώς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.