Ως ένα «δυσάρεστο, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο» χαρακτήρισε το περιστατικό με την δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραδέχθηκε ότι «δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας». Παράλληλα, έκανε λόγο για ιδιαίτερα παλιές και ανεπαρκείς υποδομές.

Advertisement

Advertisement

«Ενδεικτικά, η πιο πρόσφατη νέα φυλακή είναι αυτή της Δράμας, η οποία είχε δρομολογηθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και τέθηκε σε λειτουργία μόλις πριν από έναν χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οκτώ νέες φυλακές

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, προωθείται πρόγραμμα κατασκευής οκτώ νέων σωφρονιστικών καταστημάτων. Μία από τις μονάδες βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία και θα ανεγερθεί στον Ασπρόπυργο, όπου προβλέπεται να μεταφερθούν και οι Φυλακές Κορυδαλλού.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες εγκαταστάσεις στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα, στη Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, με τον υπουργό να τονίζει ότι οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών ξεκινά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης, μέσω «βραχιολακίου».

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Ερωτηθείς για τις κάμερες στους δρόμους σημείωσε πως «η ΕΛ.ΑΣ. δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως, αυτό γίνεται με αλληλογραφία». Επιπλέον τόνισε πως «αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσεις και θα βεβαιώνουν ανάλογες παραβάσεις. Δεύτερον: Εχουν τοποθετηθεί “έξυπνες” κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις(όχι μόνο κόκκινο, αλλά ταχύτητα, ζώνη, κινητό). Τρίτον: Δουλεύει πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία των ΟΣΥ που βεβαιώνουν κλήσεις για αυτούς που κινούνται σε λεωφορειολωρίδα. Τέταρτον: Εχουμε και της Αττικής Οδού που έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr».

Με αφορμή, δε, όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης και την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν την αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».