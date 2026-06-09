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Στη σύλληψη ενός 25χρονου στον Κορυδαλλό προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ύστερα από καταδίωξη που προηγήθηκε και κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε πορεία διαφυγής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

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Κατά τη διάρκειά της, ο 25χρονος φέρεται να παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του αστυνομικού που την οδηγούσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 4-6-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 25χρονος ημεδαπός, ο οποίος στο πλαίσιο καταδίωξης εμβόλισε και ανέτρεψε μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού, στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, με οδηγό τον κατηγορούμενο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος στη θέα τους, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία ανατράπηκε με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού.

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Στη συνέχεια, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

160,1 γραμμ. κάνναβης,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

ξίφος,

3 σουγιάδες,

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου,

πτυσσόμενη ράβδος,

σπρέι πιπεριού,

5 μεταλλικοί τρίφτες,

6 πυρσοί και

το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.