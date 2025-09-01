Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου στην Παλλήνη Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:40 σε σκεπή κτιριού, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η κατάσταση δεν εμπνέει πλέον ανησυχία, ωστόσο για την ώρα παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.