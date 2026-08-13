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Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή ξένων πυροσβεστών και τοπικών φορέων, παραμένουν στο πεδίο για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Συνολικά 481 κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις παραλίες μέσω θαλάσσης, ακολουθώντας τις οδηγίες που εστάλησαν από το 112.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από πτώση δέντρου σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

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Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική, ωστόσο η φωτιά που κατέκαψε μεγάλο τμήμα του πευκοδάσους στη Σίβηρη άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις περιοχές που βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Οι εικόνες από τις εκτάσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες είναι αποκαρδιωτικές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

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Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με εκατοντάδες πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν. Παράλληλα, ενισχύσεις έχουν μεταφερθεί στην περιοχή τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς από διάφορα σημεία της χώρας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ακόμη πυροσβέστες από τη Μολδαβία, ενώ καθοριστική είναι και η συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κασσάνδρας και της ΔΙΚΑΦΚΑ.

Την ίδια ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θάλασσα για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και παραθεριστών από τις παραλίες της Σίβηρης και της Φούρκας.

Συνολικά, 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, με τη συνδρομή πλωτών μέσων του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών, αλλά και του SPEED RUNNER JET.

Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς κάτοικοι και τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οργανωμένα τις περιοχές που απειλούνταν από το πύρινο μέτωπο, προκειμένου να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων χρειάστηκε, μάλιστα, η συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ. Δύο πυροσβέστες χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες. Ο ένας παρουσίασε αδιαθεσία, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στο κάτω άκρο, όταν έπεσε από σκάλα πάνω σε σκεπή σπιτιού.

Νωρίτερα, είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, με τα οποία κάτοικοι και επισκέπτες καλούνταν να απομακρυνθούν οργανωμένα προς Κασσάνδρεια, Σκιώνη και Μόλα Καλύβα.

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Παρά τη σαφή βελτίωση της εικόνας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο πεδίο. Το ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στην αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Το «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με φωτογραφίες-ντοκουμέντο, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα δέντρο, λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσε πάνω σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά.

Στο λεγόμενο «σημείο μηδέν» βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς.

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Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν με ακρίβεια τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi

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