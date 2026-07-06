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Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική περιοχή του δήμου Ιεράπετρας, στο Λασίθι, έχει πλέον οριοθετηθεί. Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μπραμιανών, με οδηγία να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Παράλληλα, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Δ.Ε. Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης.

Φωτιά και στη Βιάννο Ηρακλείου

Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα 06 Ιουλίου περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, η οποίο πλέον έχει οριοθετηθεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικοπτερο.



Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες).

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφορ.

Την ίδια στιγμή, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα 06 Ιουλίου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 09 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικοπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.