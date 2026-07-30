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Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στους κατοίκους της Καλύμνου, λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού.

Στην ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς.

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⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Vathis of the regional unit of #Kalymnos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν μάχη για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να συμμορφώνονται άμεσα με τυχόν νέες οδηγίες ή εντολές που θα εκδοθούν μέσω του 112 ή των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ