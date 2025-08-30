Ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής να απομακρύνεται από το σημείο που ξέσπασε φωτιά στην Κάντζα την Τρίτη (26/8), αξιοποίησαν οι αρχές προκειμένου να φτάσουν στη σύλληψή του.

Ο 62χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό, φαίνεται να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο. Αρκετά μέτρα πιο πίσω διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή και που οι πυροσβεστικές αρχές κατάφεραν να οριοθετήσουν μέσα σε περίπου μία ώρα.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από το βίντεο, οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.