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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, έδωσαν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, καταφέρνοντας να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Υπό έλεγχο και η φωτιά στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα

Πάνω από πέντε στρέμματα βλάστησης κατέστρεψε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας. Αν και η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς και εθελοντές που συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιώντας εργασίες αποκάθαρσης και επιτήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες εστίες φωτιάς.