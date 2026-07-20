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Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:15 στην περιοχή Σχιστό του Δήμου Περάματος. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα, κοντά στο Κοιμητήριο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Πέραμα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Advertisement Advertisement July 20, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.