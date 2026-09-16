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Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη έξι ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, καθώς και πέντε κρατούμενοι που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο κύκλωμα.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν περιέλθει στις αρχές σχετικά με τη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών εντός της φυλακής.

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Κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής εφόδου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία κελιά, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι πέντε κρατούμενοι συνελήφθησαν άμεσα ως υπεύθυνοι για την εισαγωγή και διακίνηση των ουσιών στο σωφρονιστικό κατάστημα. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση σύλληψή του.