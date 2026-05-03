Ένας 46χρονος από την Παλαιστίνη και ένας 43χρονος από το Ιράκ είναι οι κρατούμενοι, που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Κυριακής μέσα στις Φυλακές της Νιγρίτας Σερρών, κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τα δύο θύματα ήταν σε ένα από τα τέσσερα κελιά του Πειθαρχείου. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι άνοιξαν ένα άλλο κελί, προκειμένου να προαυλιστούν οι τέσσερις κρατούμενοί του, αλλά εκείνοι έσπασαν τα λουκέτα των άλλων κελιών και όλοι μαζί εισέβαλαν σε εκείνο των θυμάτων και τους έσυραν έξω, όπου τους χτύπησαν με αυτοσχέδια μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

Advertisement

Advertisement

Ένας από τους κρατούμενους έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου της περιοχής, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Σερρών ερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της θανατηφόρας συμπλοκής, ενώ από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα.