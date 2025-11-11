Συνολικά 91 κρατούμενοι αφέρθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος στην Βρετανία, γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι ζήτησε συγνώμη για τις τραγικά λάθη των βρετανικών αρχών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Skynews, η απελευθέρωση των 91 κρατούμενων έλαβε χώρα από τις αρχές Απριλίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου, με τον Ν. Λάμι να υποστηρίζει ότι «η διαδικασία αποφυλάκισης στην Βρετανία χρειάζεται ριζική αναμόρφωση».

Advertisement

Advertisement

Ο Βρετανός Υπουργός Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι τρεις κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι από λάθος παραμένουν άφαντοι. Την Παρασκευή (7/11) οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 24χρονο Αλγερινό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα και αποφυλακίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, για την σύλληψη του 24χρονου, καθοριστικής σημασίας ήταν η έρευνα του Τομ Πάρμεντερ, δημοσιογράφου του Skynews, ο οποίος ανέδειξε το θέμα, με τις αστυνομικές αρχές να ενημερώνονται για την συγκεκριμένη αποφυλάκιση αρκετά καθυστερημένα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Αιθίοπας Χαντούς Κεμπάτου, ο οποίος αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, αφέθηκε ελεύθερος από την φυλακή του Τσέλμσφορντ, στην κομητεία Έσσεξ. Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί επίσης για σεξουαλικές επιθέσεις στην Βρετανία εξέτιε ποινή φυλάκισης, ωστόσο ήταν ένας από τους 91 κρατούμενους που αφέθηκε ελεύθερος από λάθος.

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Δικαιοσύνης, οι φυλακές σε όλη την χώρα είναι υποχρηματοδοτούμενες, υποστελεχωμένες και λειτουργούν υπό συνεχή πίεση, προσθέτοντας ότι οι λανθασμένες αποφυλακίσεις συνιστούν περίπλοκο ζήτημα.

Ο Ν. Λάμι δεσμεύτηκε για παρεμβάσεις, όπως την δημιουργία ενός «νέου συμβουλίου αποδοτικότητας της δικαιοσύνης» και απέδωσε την ευθύνη στις προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις και στις περικοπές που εφαρμόστηκαν.

Πηγή: Skynews