Συνολικά 91 κρατούμενοι αφέρθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος στην Βρετανία, γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι ζήτησε συγνώμη για τις τραγικά λάθη των βρετανικών αρχών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Skynews, η απελευθέρωση των 91 κρατούμενων έλαβε χώρα από τις αρχές Απριλίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου, με τον Ν. Λάμι να υποστηρίζει ότι «η διαδικασία αποφυλάκισης στην Βρετανία χρειάζεται ριζική αναμόρφωση».
Ο Βρετανός Υπουργός Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι τρεις κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι από λάθος παραμένουν άφαντοι. Την Παρασκευή (7/11) οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 24χρονο Αλγερινό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα και αποφυλακίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα, για την σύλληψη του 24χρονου, καθοριστικής σημασίας ήταν η έρευνα του Τομ Πάρμεντερ, δημοσιογράφου του Skynews, ο οποίος ανέδειξε το θέμα, με τις αστυνομικές αρχές να ενημερώνονται για την συγκεκριμένη αποφυλάκιση αρκετά καθυστερημένα.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Αιθίοπας Χαντούς Κεμπάτου, ο οποίος αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, αφέθηκε ελεύθερος από την φυλακή του Τσέλμσφορντ, στην κομητεία Έσσεξ. Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί επίσης για σεξουαλικές επιθέσεις στην Βρετανία εξέτιε ποινή φυλάκισης, ωστόσο ήταν ένας από τους 91 κρατούμενους που αφέθηκε ελεύθερος από λάθος.
Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Δικαιοσύνης, οι φυλακές σε όλη την χώρα είναι υποχρηματοδοτούμενες, υποστελεχωμένες και λειτουργούν υπό συνεχή πίεση, προσθέτοντας ότι οι λανθασμένες αποφυλακίσεις συνιστούν περίπλοκο ζήτημα.
Ο Ν. Λάμι δεσμεύτηκε για παρεμβάσεις, όπως την δημιουργία ενός «νέου συμβουλίου αποδοτικότητας της δικαιοσύνης» και απέδωσε την ευθύνη στις προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις και στις περικοπές που εφαρμόστηκαν.
