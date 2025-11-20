Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γαλάτσι όταν την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ντελαπάρει.

Ο δεξιός του τροχός προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα και το αυτοκίνητο αναποδογύρισε. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και κατάφερε να βγει μόνος του.

Ο οδηγός φέρεται να κρατούσε κινητό, υπενθυμίζεται ότι με τον νεό ΚΟΚ το πρόστιμο για χρήση κινητού κατά την οδήγηση είναι 350 ευρώ και 30 ημέρες αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, βέβαια αν προκαλέσεις ατύχημα όπως σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερα χρόνια.