Ο Γιάννης Αεράκης επέστρεψε στα social media με ένα νέο βίντεο στο TikTok, μέσα από το οποίο μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα που συγκίνησαν τους διαδικτυακούς του φίλους.



Ο γνωστός TikToker, που πρόσφατα αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει χημειοθεραπείες, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προβληματισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία των απλών, καθημερινών στιγμών.

Μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικά είναι όσα συχνά περνούν απαρατήρητα από τις μικρές συνήθειες της καθημερινότητας μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις.



@giannis.aerakis Σας δίνω ένα θετικό μνμ αλάνια μου δώσατε αρκετά εσείς ♬ πρωτότυπος ήχος – Aerakis.Mono.

Το μήνυμα του Γιάννη Αεράκη

«Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας», ανέφερε αρχικά.

«Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δε δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις», συνέχισε.

«Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο», κατέληξε.