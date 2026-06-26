Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υφιστάμενους και νέους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, αλλά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η ΑΜΚ. Πλέον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά – στρατηγικά προγράμματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, με σημαντικά οφέλη για την ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τους μετόχους της. Η ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση που καταγράφηκε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ουσιαστικά αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας, στις προοπτικές ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ και στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο Διαχειριστής στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Παράλληλα, πρόκειται για μία ακόμη ισχυρή ένδειξη του πρόσφορου επενδυτικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο, από το 2019, συνεχώς εξελίσσεται χάρη στις ενέργειες των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Καράμπελας: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τους μετόχους της»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κ. Γιάννης Καράμπελας, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τους μετόχους της. Η ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση που καταγράφηκε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ουσιαστικά αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας, στις προοπτικές ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ και στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο Διαχειριστής στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, πρόκειται για μία ακόμη ισχυρή ένδειξη του πρόσφορου επενδυτικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο, από το 2019, συνεχώς εξελίσσεται χάρη στις ενέργειες των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υφιστάμενους και νέους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, αλλά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η ΑΜΚ.

Πλέον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά – στρατηγικά προγράμματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, με σημαντικά οφέλη για την ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.