Μετά από ένα μήνα απουσίας και την ολοκλήρωση της 34ετούς θητείας του στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας νέες τηλεοπτικές προκλήσεις στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της RealLife της RealNews, ο έμπειρος δημοσιογράφος αναλαμβάνει διπλό ρόλο στο πρόγραμμα του σταθμού.

Κάθε Πέμπτη, ο Παπαδάκης θα δίνει το παρών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Παράλληλα, προετοιμάζει τη δική του εκπομπή συνεντεύξεων, η οποία θα φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Η νέα παραγωγή σχεδιάζεται να κάνει διπλή πρεμιέρα, τόσο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.