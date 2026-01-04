Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της κρατικής τηλεόρασης. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Ενώ υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή».

Ο Γιώργος Παπαδάκης μιλά για τελευταία φορά στο Καλημέρα Ελλάδα

Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα ήταν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου για να στηρίξει τον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Αυτή ήταν και τη τελευταία φορά που είπε on air «Καλημέρα Ελλάδα» στους τηλεθεατές.

Δείτε το απόσπασμα

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης έχει διαγράψει σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.





Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.