Ένα ιδιόχειρο σημείωμα με αποκαλυπτικό περιεχόμενο άφησε πίσω του ένας 66χρονος άνδρας στην περιοχή του Γκύζη, στο οποίο φέρεται να εξομολογείται ότι «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι». Το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η αιματηρή τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 14:00 σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης τραυμάτισε τη γυναίκα του στον λαιμό και ακολούθως πήδηξε στο κενό από γειτονικό κτήριο.

Advertisement

Advertisement

Το ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το «κλειδί» για την κατανόηση της αποτρόπαιης πράξης στην περιοχή του Γκύζη φαίνεται να κρύβεται στις λίγες λέξεις που άφησε ο 66χρονος σε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο.

Ειδικότερα, σε αυτό το σημείωμα ο δράστης περιέγραφε το αδιέξοδο που ένιωθε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι». Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, αποτελώντας μέρος της προανάκρισης που διενεργεί η ΕΛΑΣ για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό της επίθεσης στου Γκύζη

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι τής Κυριακής μία γυναίκα 68 ετών με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό, ύστερα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο με τον 74χρονο σύζυγό της σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή Γκύζη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00 το ζευγάρι διαπληκτίστηκε έντονα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος. Ο άντρας φαίνεται πως κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι στον λαιμό της συζύγου του και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη.

Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου και πήδηξε στο διπλανό, αλλά έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε.