Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι τής Κυριακής μία γυναίκα 68 ετών με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό, ύστερα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο με τον 74χρονο σύζυγό της σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή Γκύζη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00 το ζευγάρι διαπληκτίστηκε έντονα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος. Ο άντρας φαίνεται πως κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι στον λαιμό της συζύγου του και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη.

Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου και πήδηξε στο διπλανό, αλλά έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε.