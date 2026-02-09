Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες του Λάκη Ραπτάκη έδωσαν το παρών στο τελευταίο αντίο του θρύλου της νυχτερινής διασκέδασης στο κοιμητήριο Γλυφάδας, με την Βάνα Μπάρμπα να είναι από τα πρώτα άτομα που βρέθηκαν στην κηδεία.

Ο Λ. Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στην Γλυφάδα το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου. Το πρωί της Δευτέρας (9/2) πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του θρύλου της νυχτερινής διασκέδασης στο κοιμητήριο της πόλης.

Advertisement

Advertisement

Από τις πρώτες παρουσίες στο κοιμητήριο Γλυφάδας ήταν η Βάνα Μπάρμπα, η πρώην σύντροφος του Λάκη Ραπτάκη από το 1998 έως το 2000 όταν χώρισαν με επεισοδιακό τρόπο. Εκείνη του έκανε μήνυση για ξυλοδαρμό λόγω ζηλοτυπίας και εκείνος κατέθεσε αγωγή 50 εκατ. δραχμών.

Ωστόσο, έπειτα από χρόνια αποκατέστησαν τις σχέσεις τους και έγιναν αχώριστοι φίλοι μέχρι και το τέλος της ζωής του θρύλου της νυχτερινής διασκέδασης.

NDP – Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του Λάκη Ραπτάκη