Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο από χθες, Τρίτη, (27/1) ένα 4χρονο αγοράκι. Η κατάσταση του παιδιού που νόσησε από επιπλοκές της γρίπης Α έχει σταθεροποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι μετέφεραν στο νοσοκομείο οι γονείς του, με ανακοπή, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το ανατάξουν.

Πηγή: EUROKINISSI

Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, προχθές έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν το επετρεψε η κατάσταση της ασθενούς.

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».