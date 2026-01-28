Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο από χθες, Τρίτη, (27/1) ένα 4χρονο αγοράκι. Η κατάσταση του παιδιού που νόσησε από επιπλοκές της γρίπης Α έχει σταθεροποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι μετέφεραν στο νοσοκομείο οι γονείς του, με ανακοπή, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το ανατάξουν.
Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, προχθές έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν το επετρεψε η κατάσταση της ασθενούς.
Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».