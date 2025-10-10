Bίντεo ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 είδε το φως της δημοσιότητας ενώ έχει αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης στην Αμαλιάδα, με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει και τους γονείς της κοπέλας να παίρνουν τη γενναία απόφαση, τότε μάλιστα να δωρίσουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά ανεβαίνει προς την μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, τη σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να τη συνεφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζό από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.