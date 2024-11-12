Την τελευταία της πνοή άφησε η άτυχη Γαρυφαλλιά, η γυναίκα η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα, καθώς δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά της την Τρίτη (12/11).

Η γυναίκα έδινε μάχη από την περασμένη Δευτέρα, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έπειτα από χτυπήματα που της κατάφερε ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

Η οικογένεια της Γαρυφαλιάς πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανα της, για να προσφέρει ζωή μέσα από το θάνατό της. Σε γραπτή ανακοίνωσή της η οικογένεια, μέσω του δικηγόρου Γ. Τσίρη, αναφέρει: «Μετά από την διαπίστωση από τους Ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, του Εγκεφαλικού θανάτου της κόρης και αδελφής μας, εμείς η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, λάβαμε την απόφαση να δωρίσουμε τα όργανα της προκειμένου να ωφεληθούν ασθενείς και ως ύψιστη πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα Πατρών και του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής για τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στην ζωή την Γαρυφαλλιά και όλους τους συνανθρώπους μας για την συμπαράσταση στον αβάσταχτο πόνο μας».

Related… Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το άλμπουμ της ζωής του μέσα από 26 φωτογραφίες Το ύστατο χαίρε στον Γιάννη Μπουτάρη (φωτογραφίες- βίντεο) Απίστευτη υπόθεση stalking στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα είχε γίνει «σκιά» δημοσιογράφου επί 15 χρόνια

Ο συλληφθείς ως δράστης της επίθεσης έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση και, μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, αναμένεται να μετατραπεί η κατηγορία που αντιμετωπίζει από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία.