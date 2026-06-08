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Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 7/6 σε χωριό των Χανίων, ανάμεσα σε Πλατανιά και Κίσσαμο με πρωταγωνιστές μία 70χρονη και έναν 58χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα.

Άγριο περιστατικό μεταξύ ζευγαριού στα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άνδρα με μαχαίρι στο κεφάλι, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να την τραυμάτισε με πατερίτσα, επίσης στο κεφάλι.

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Κατά τη διάρκεια του καβγά, η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο να αλληλοκαταγγέλλονται. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τις Αρχές, καθώς επεισόδιο είχε σημειωθεί μεταξύ τους και τον περασμένο Οκτώβριο.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν και οι δύο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, τα τραύματά τους ήταν ελαφρά και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησαν.