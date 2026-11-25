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Σπάνια ασκώ κριτική σε αποφάσεις λειτουργών της Δικαιοσύνης. Σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία της. Αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να την αφήσω ασχολίαστη.

Θεωρώ αδιανόητο το σκεπτικό της ανακρίτριας για τη μη προφυλάκιση του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο.

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Ο κατηγορούμενος επικαλείται βρασμό ψυχής. Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμα της υπεράσπισής του να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο επιχείρημα.

Η ανακρίτρια, όμως;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμά ότι ο κατηγορούμενος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα και κρίνει επαρκή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Με ποια βεβαιότητα; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο;

Ο εισαγγελέας διαφωνεί και ζητά προφυλάκιση

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εισαγγελέας έχει διαφορετική κρίση. Ζητά την προσωρινή κράτηση του 63χρονου.

Και από τη στιγμή που υπάρχει διχογνωμία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την προφυλάκιση ή μη του κατηγορουμένου.

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Το ζήτημα, όμως, δεν εξαντλείται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Εάν η νομοθεσία αφήνει τέτοια περιθώρια, τότε πρέπει να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία. Να κλείσει κάθε παράθυρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κοινωνίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Κυρία ανακρίτρια, ένα προσωπικό ερώτημα

Εάν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα είχε συμβεί στο δικό σας σπίτι, με θύμα ένα αγαπημένο συγγενικό σας πρόσωπο, θα συμφωνούσατε να επιστρέψει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο σπίτι του;

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Θα σας αρκούσε ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι;

Ασφαλώς η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται με συναισθηματικά κριτήρια. Αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επισφαλείς προβλέψεις.

Και όλα αυτά, τραγική ειρωνεία, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

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Μια γυναίκα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στο σπίτι της.

Ας μην το ξεχνάμε.

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