Θησείο: Ξεσπάει η αδερφή της δολοφονημένης Μαρίνας – «Η μεγαλύτερη τιμωρία θα ήταν λίγη – Δεν ήταν τρελή»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 61χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο οδηγείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο δράστης αμφισβητεί το ιατροδικαστικό πόρισμα περί στραγγαλισμού και ζήτησε τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για την επανεξέταση των στοιχείων.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τα κατάγματα στα πλευρά της γυναίκας προκλήθηκαν από την προσπάθειά του να της παράσχει πρώτες βοήθειες.

Στην απολογία του παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη σύζυγό του μετά από έντονο διαπληκτισμό, επικαλούμενος κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα τραύματα και οι μώλωπες στο σώμα του θύματος προέκυψαν από την επίθεση ή από προγενέστερη κακοποίηση.

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Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να βρεθεί ξανά σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο 61χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, στο Θησείο. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον καθώς τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονται σε αντιπαράθεση με τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο κατηγορούμενος για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

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Ο 61χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έχει ζητήσει να οριστεί τεχνικός σύμβουλος της δικής του επιλογής, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά δεδομένα. Με το αίτημά του αυτό επιχειρεί να αμφισβητήσει πλευρές του πορίσματος, το οποίο αποδίδει τον θάνατο της 61χρονης σε στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης, στη σορό της γυναίκας καταγράφηκαν πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ διαπιστώθηκαν και κατάγματα στα πλευρά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο γεγονός ότι ορισμένα από τα τραύματα φέρονται να είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης ενδεχόμενης προηγούμενης κακοποίησης.

Τι υποστηρίζει για τα κατάγματα στα πλευρά





Ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν την απολογία του είναι η προέλευση των καταγμάτων που εντοπίστηκαν στο σώμα της συζύγου του. Ο ίδιος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι τα κατάγματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), όταν εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Ο ισχυρισμός αυτός θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά στοιχεία, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν ποιες κακώσεις συνδέονται με την τελευταία επίθεση και ποιες ενδέχεται να προϋπήρχαν.

Ο καβγάς πριν από τη δολοφονία

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 61χρονος παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη σύζυγό του, επικαλούμενος έναν έντονο διαπληκτισμό που, όπως υποστηρίζει, είχε προηγηθεί. «Μου επιτέθηκε, της έδωσα γροθιά», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, φέρεται να επικαλέστηκε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, κάνοντας λόγο για ενέργεια «εν βρασμώ ψυχής».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονες αντιδράσεις και παρακολουθούνταν από γιατρό. Πρόκειται για αναφορές που προέρχονται από την πλευρά του κατηγορουμένου και δεν αποτελούν αποδεδειγμένα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας.

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