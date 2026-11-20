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Στον τόπο καταγωγής της, τον Πύργο Ηλείας, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία η 61χρονη Μαρίνα, η οποία δολοφονήθηκε μέσα στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Ακρόπολης, από τον 63χρονο σύζυγό της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο χωριό Κατσαρού, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

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Την ίδια ώρα, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, ενώ μετά την παραπομπή του στον ανακριτή έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν ο ίδιος ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να συνέβησαν μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 61χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να πίστευε ότι η σύζυγός του είχε λιποθυμήσει και επιχείρησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, προκαλώντας της επιπλέον κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά.

Στους αστυνομικούς φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι η γυναίκα παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος αντέδρασε όταν εκείνη στράφηκε εναντίον του. Αναφορές για περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της 61χρονης έχουν γίνει και από πρόσωπα του περιβάλλοντος του ζευγαριού.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε επίσης κακώσεις στον θώρακα, καθώς και τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια της.

Οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο 63χρονος αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.